Βίκυ Χατζηβασιλείου: «Δημιουργήσαμε κάτι που κανείς δεν πίστευε» - Το αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη

Συγκινητικό τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη, τον άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκε στα πρώτα, αχαρτογράφητα νερά της ελληνικής πρωινής ζώνης, είπε η Βίκυ Χατζηβασιλείου.



Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη από την πρώτη εβδομάδα του «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε για το κοινό τους ξεκίνημα και το όραμα που είχαν όταν κανείς άλλος δεν πίστευε στο εγχείρημα, ενώ τόνισε πως η αφοσίωσή του αποτελεί το σημαντικότερο μάθημα για τις επόμενες γενιές.





​«Ξεκινήσαμε μαζί το 'Καλημέρα Ελλάδα' με τον Γιώργο. Ήμουνα εκεί από την πρώτη εβδομάδα. Δημιουργήσαμε μαζί κάτι που δεν πίστευε κανείς ότι θα περπατήσει. Ήταν η πρωινή τηλεοπτική ζώνη στη χώρα αυτή. Δεν το πίστευε κανένας. Ο Γιώργος το πίστευε από την αρχή. Εγώ πίστευα στον Γιώργο γιατί ήταν ένας... ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος», είπε αρχικά η κ. Χατζηβασιλείου.

«Κρατάω ότι ήταν πολύ αφοσιωμένος στη δουλειά του, ότι έβαζε ψυχή σε οτιδήποτε έκανε. Και αυτό να το καταλάβουνε και οι νεότεροι, ότι για να πετύχεις πρέπει να βάλεις πραγματικά ψυχή, χρόνο και αφοσίωση, διαφορετικά δεν προχωράς και δεν έχεις αποτελέσματα. Ο Γιώργος μας το δίδαξε αυτό σε όλους. Τον ευχαριστώ για όλα όσα έχω μάθει, για όλα όσα μοιραστήκαμε, για τις ωραίες και τις δύσκολες στιγμές. Είναι μια μεγάλη απώλεια», είπε κλείνoντας.