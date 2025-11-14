Βίντεο από την έφοδο της αστυνομίας σε σπείρα ληστών: Είχαν ρημάξει ηλικιωμένους στην Αττική

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που η αστυνομία «μπουκάρει» σε άντρο ληστών, σε επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, οι οποίοι εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους.

Οι επιτήδειοι δρούσαν παρουσιάζοντας τα μέλη της ως υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλων υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια συντονισμένων επιχειρήσεων σε Αττική και Κορινθία συνελήφθησαν συνολικά 40 άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς ορισμένα άτομα φέρονται να έδιναν εντολές μέσα από τις φυλακές.

Σε βίντεο από τις επιχειρήσεις που εξασφάλισε η ΕΡΤ, διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν έφοδο σε οικίες υπόπτων, μεταξύ των οποίων και καταυλισμοί σε Αττική και Κορινθία.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπής σε βάρος ηλικιωμένων. Η συνολική λεία της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ, αποτελούμενα από χρηματικά ποσά και πολύτιμα κοσμήματα.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν ηλικιωμένους και τους προσέγγιζαν προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή στελέχη άλλων υπηρεσιών. Με πρόσχημα ανύπαρκτες βλάβες ή οικονομικές οφειλές κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των θυμάτων, εισέρχονταν στα σπίτια τους και αφαιρούσαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.