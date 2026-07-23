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Βίντεο με τον 28χρονο να βγαίνει από το γραφείο μετά τη δολοφονία Γεωργίου με το λάπτοπ του στο χέρι

Νέο βίντεο με τον 28χρονο Αιγύπτιο που ομολόγησε τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Σταύρου Γεωργίου έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

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Βίντεο με τον Αιγύπτιο να βγαίνει από το γραφείο του Γεωργίου
Βίντεο με τον Αιγύπτιο να βγαίνει από το γραφείο του Γεωργίου | MEGA
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Νέο βίντεο με τον 28χρονο Αιγύπτιο που ομολόγησε τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Σταύρου Γεωργίου έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το MEGA ο καθολομολογίαν δράστης της δολοφονίας βγαίνει φορώντας κόκκινα ρούχα από το κτίριο του γραφείου του 73χρονου ποινικολόγου και κινείται με γρήγορο βήμα με το laptop στα χέρια, το οποίο σύμφωνα με την ομολογία του πούλησε για 50 ευρώ.

Ο κατ' ομολογίαν δολοφόνος του 73χρονου δικηγόρου, που οδηγήθηκε αργά το απόγευμα στον Εισαγγελέα, κατηγορείται μετά την δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος κατάγεται από την Αίγυπτο, μετά τον Εισαγγελέα οδηγήθηκε στον Ανακριτή και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί


 

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