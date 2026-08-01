Βίντεο ντοκουμέντο φέρεται να καταγράφει εμπρηστή στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο

Βίντεο, το οποίο φέρεται να καταγράφει άτομο να βάζει φωτιά σε αγροτική περιοχή στο Ρέθυμνο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και βρίσκεται στα χέρια των Αρχών.

Σύμφωνα με το patris.gr, το συγκεκριμένο ντοκουμέντο φέρεται να εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για τη διερεύνηση της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από την περιοχή του Ασωμάτου και επεκτάθηκε, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή του φοινικόδασους Πρέβελη.

Το οπτικό υλικό καταγράφει τις κινήσεις ενός μαυροφορεμένου ατόμου σε αγροτική περιοχή, πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Στο βίντεο φαίνεται αρχικά να κινείται χωρίς εμφανή λόγο, στη συνέχεια να κατευθύνεται προς μια συστάδα θάμνων και λίγο αργότερα να απομακρύνεται από το σημείο.

Ωστόσο, το άτομο επιστρέφει ξανά στην ίδια περιοχή, την οποία οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανό σημείο έναρξης της φωτιάς.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη στιγμή κατά την οποία εμφανίζονται οι πρώτοι καπνοί. Όπως φαίνεται, το μαυροφορεμένο άτομο αρχίζει να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Αρχών.

Πηγές της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι η ταυτοποίηση του ατόμου θεωρείται θέμα χρόνου, προκειμένου να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις κινήσεις του.

Παράλληλα, στελέχη των Διωκτικών Αρχών σημειώνουν ότι έχει πραγματοποιηθεί εκτεταμένη έρευνα στην περιοχή και έχουν αναζητηθεί επιπλέον κάμερες ασφαλείας, ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία. Οι κινήσεις του ατόμου καταγράφονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προχθές περίπου στη 1 το μεσημέρι.

Κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν γρήγορα την παρουσία καπνού, όμως η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα και σύντομα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αρμόδιες Αρχές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί το πιθανό «σημείο μηδέν», από όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά.