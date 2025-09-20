Βίντεο ντοκουμέντο την ώρα που ο ιερέας βάζει φωτιά στο Μαρκόπουλο: «Έγγραφα ήθελα να κάψω»

Στα... πράσα πιάστηκε από κάμερες ασφαλείας ο εμπρηστής ιερέας, ο οποίος έβαλε φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο, σε βίλα με πισίνα.

Ο 58χρονος ιερέας, που είναι εφημέριος σε ενορία της Δυτικής Αττικής, φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του ΑΝΤ1 να οδηγεί ένα μπλε αυτοκίνητο και στις 11:37 το πρωί της 17ης Σεπτεμβρίου να σταματά σε αυτό το σημείο σε κεντρική λεωφόρο στο Μαρκόπουλο, σε δασική περιοχή στη Χαμολιά.

Κατεβαίνει από το όχημα, ανοίγει την πίσω πόρτα του αυτοκινήτου και παίρνει κάποια έγγραφα, που αρχικά υποστήριξε πως αφορούσαν τη Μονή Σινά.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, ο ιερέας κρύβεται πίσω από την πυκνή βλάστηση στις παρυφές του δρόμου και προσπαθεί να βάλει φωτιά.

Στη συνέχεια αποχωρεί από το σημείο.

«Δεν ήθελα να κάψω το μέρος αλλά τα έγγραφα»

Με βάση αυτό το βιντεοληπτικό υλικό, τα στελέχη της ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) δεν δυσκολεύτηκαν να τον εντοπίσουν, καθώς παραδέχθηκε πως εκείνος έβαλε τη φωτιά, αλλά είπε πως δεν ήθελε να κάψει δασική έκταση αλλά μόνο αυτά τα έγγραφα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, θα ζητηθεί άρση του απορρήτου προκειμένου να ελεγχθούν οι κινήσεις του ιερέα και αν αυτές σχετίζονται και με άλλες πυρκαγιές.

Μετά την απολογία του ο 58χρονος κληρικός που κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και θα οριστεί τακτική δικάσιμος.



