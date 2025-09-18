Ιερέας συνελήφθη για εμπρησμό στο Μαρκόπουλο: Τον πρόδωσαν οι κάμερες

Συνελήφθη χθες (17/9) ιερέας σε ναό των Αθηνών, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), κατά τον ΣΚΑΙ.

Ο ιερωμένος κρίθηκε υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική, και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Ο ιερέας, την ημέρα του συμβάντος, είχε πλησιάσει ένα πολυτελές οίκημα για να βάλει τη φωτιά και τον κατέγραψαν οι κάμερες. Κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.