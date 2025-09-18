Μενού

Ιερέας συνελήφθη για εμπρησμό στο Μαρκόπουλο: Τον πρόδωσαν οι κάμερες

Ο ιερέας κατηγορείται για εμπρησμό σε δάσος του Μαρκόπουλου.

Reader symbol
Newsroom
iereas
Ιερέας | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Συνελήφθη χθες (17/9) ιερέας σε ναό των Αθηνών, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), κατά τον ΣΚΑΙ.

Ο ιερωμένος κρίθηκε υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική, και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Ο ιερέας, την ημέρα του συμβάντος, είχε πλησιάσει ένα πολυτελές οίκημα για να βάλει τη φωτιά και τον κατέγραψαν οι κάμερες. Κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ