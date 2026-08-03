Βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές ως η στιγμή εκδήλωσης της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο

Ένα βίντεο, που έχει τραβηχτεί από υπάλληλο υπηρεσίας που εκτελούσε έργα στο Πόρτο Γερμενό, εξετάζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.

Το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες που ερευνώνται, φέρεται ότι έχει μαγνητοσκοπηθεί στις 31 Ιουλίου και δείχνει την περιοχή των ανεμογεννητριών, κοντά στον Άγιο Βασίλειο, την περιοχή απ' όπου ξεκίνησε η πύρινη λαίλαπα.