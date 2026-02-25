Βιολάντα: Τα σοκαριστικά πορίσματα της έρευνας του ΕΜΠ για τον σωλήνα - Θα μπορούσε να αποφευχθεί η έκρηξη

Αποκαλυπτικά είναι τα πορίσματα της έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ολοκληρώθηκε, για τον διαβρωμένο σωλήνα, από τον οποίο διέρρευσε προπάνιο με αποτέλεσμα τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, που εξασφάλισε αποκλειστικές πληροφορίες για το πόρισμα του αρμόδιου εργαστηρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το πανεπιστήμιο έκλεισε τον φάκελο και τον έστειλε αρμοδίως στις δικαστικές Αρχές σχεδόν δύο εβδομάδες από την ώρα που πήρε στα χέρια του τον διαβρωμένο σωλήνα 7,5 μέτρων.

Τα πορίσματα της έρευνας

Στο πόρισμα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία μετά τον ενδελεχή έλεγχο του επίμαχου τμήματος, που φέρεται να έχει οπές μικρότερου και μεγαλύτερου βάθους σε όλο το μήκος του και οι οποίες ελέγχθηκαν και από το μικροσκόπιο στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο

Όπως φάνηκε, ο σωλήνας έχει τρυπήσει σε πολλά σημεία, περίπου σε 7,5 μέτρα μήκος.

Παράλληλα, στο πόρισμα, επισημαίνεται η λάθος εγκατάσταση του σωλήνα αλλά και το γεγονός ότι τοποθετήθηκε υπόγεια, χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία ωστόσο, επιλέχθηκε το σωστό υλικό, το μέταλλο χάλυβας.

Εκτίμηση καταλήγει ότι δεχόταν διάβρωση κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησής του, με ρυθμό διάβρωσης που υπολογίζεται σε περίπου 0,3 χιλιοστά τον χρόνο, με αρχικό πάχος της σωλήνωσης στα 2,7 χιλιοστά.

Η έκρηξη θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί

Ο επιτόπιος έλεγχος και η δυναμική πρόσκρουσης θα ήταν δυνατό να συμβάλει στην αποφυγή της έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, αν γινόταν αντιληπτό από νωρίς ότι υπήρχε διαρροή προπανίου.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο υπογειοποιημένων σωλήνων, πρέπει να δοκιμάζεται η υπογειοποίηση κάθε πέντε χρόνια και να ελέγχεται αυτό το σημείο. Αν γίνονταν όλα αυτά, το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί.

Το έγγραφο του ΕΜΠ αναμένεται να φτάσει στα χέρια της ΔΑΕΕ και κατ’ επέκταση στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, στα Τρίκαλα.