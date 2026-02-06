Βιολάντα: Τουλάχιστον σε τρία σημεία η διαρροή προπανίου - Τι δείχνουν οι έρευνες

Διαρροή σε τρία σημεία δείχνουν οι μέχρι στιγμής έρευνες στο σημείο της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, στις 26 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, φαίνεται ότι σε μήκος 7,5 με 8 μέτρων υπάρχουν τρία σημεία, τα οποία έχουν διαβρωθεί λόγω της διαρροής προπανίου.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) λαμβάνουν χώρα παρουσία εισαγγελέα, μεταλλουργών και χημικών. Θα εξεταστεί αν οι σωληνώσεις ήταν εγκεκριμένες και αν το σύστημα κυκλοφορίας του προπανίου ήταν αυτό που προβλέπεται.

Τέλος, οι αρμόδιες αρχές έχουν πάρει δείγματα από το έδαφος για να μεταφερθούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να τα εξετάσουν και στη συνέχεια να συντάξουν το σχετικό πόρισμα.