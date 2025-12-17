Μενού

Βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό αφήνει την Αίγινα χωρίς πόσιμο νερό – Προσωρινή τροφοδοσία από γεωτρήσεις

Βλάβη στον αγωγό της Αίγινας και το νησί μένει με προσωρινή υδροδότηση από γεωτρήσεις, νερό μη πόσιμο, μόνο για οικιακή χρήση.

Αίγινα
Σοβαρή βλάβη σημειώθηκε στον υποθαλάσσιο αγωγό που συνδέει την Αίγινα με την ΕΥΔΑΠ, με αποτέλεσμα η υδροδότηση του νησιού να γίνεται προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου.

Η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μέχρι τότε, το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακές ανάγκες, όπως καθαριότητα και υγιεινή.

Ο Δήμος Αίγινας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και δεσμεύεται να ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη, ζητώντας την κατανόηση και συνεργασία όλων.

 

