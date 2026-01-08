Black out στο FIR Αθηνών: «Δεν υπήρξε κακόβουλη ενέργεια» λέει ο διοικητής Ε.Α Κυβερνοασφάλειας

Ξεκαθαρίζοντας πως το black out στο FIR Αθηνών δεν σχετίζεται με παρεμβολές ή κακόβουλη ενέργεια τρίτων, αλλά με εκτεταμένη αστοχία τηλεπικοινωνιακού συστήματος, εμφανίστηκε στο ΕΡΤΝews o διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και ερευνητής του MIT Media Lab, Μιχάλης Μπλέτσας.

«Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Εκείνο που δεν ξέρουμε ακόμη είναι το πώς έγινε» υποστήριξε, τονίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία παρεμβολή». Παράλληλα, σημείωσε ότι η έρευνα για ανακαλυφθούν τα αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να βρεθεί λύση ώστε να μην επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο κ. Μπλέτσας το πρόβλημα που καθήλωσε τα αεροπλάνα εντοπίζεται στους τηλεχειρισμούς πομπών των κέντρων εκπομπής, που χρησιμοποιούνται για τη φωνητική επικοινωνία εδάφους–αέρος.

«Σε μεγάλο ποσοστό, πολλοί πομποί έμειναν ανοιχτοί, κάποιοι χωρίς ήχο και κάποιοι εκπέμποντας βόμβο ή ευρυζωνικό θόρυβο», εξήγησε.

Αυτό, σύμφωνα με τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας οδήγησε στην κατάληψη των συχνοτήτων, προκαλώντας «άρνηση υπηρεσίας», καθώς σύμφωνα με εκείνον, «όταν πολλοί πομποί εκπέμπουν συνεχώς στην ίδια συχνότητα, αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί».

Παράλληλα, απάντησε και στο ερώτημα γιατί δεν λειτούργησε το εφεδρικό σύστημα, λέγοντας: «Δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν το φάσμα είναι κατειλημμένο. Παράλληλο φάσμα, δυστυχώς, δεν υπάρχει».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων, ο ίδιος απάντησε αρνητικά, αναφέροντας: «Τέθηκε θέμα μεγάλης ταλαιπωρίας των επιβατών, με ακυρώσεις πτήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόβλημα ασφάλειας», δήλωσε, απορρίπτοντας δημοσιεύματα περί «τυφλών πτήσεων» ως ανυπόστατα.

Μπλέτσας: «Δεν υπήρξε δολιοφθορά»

Ο κ. Μπλέτσας στάθηκε έντονα στο γεγονός ότι δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές: «Πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί: οι ίδιοι οι πομποί του συστήματος κατέλαβαν το φάσμα. Δεν υπήρχαν εξωτερικές παρεμβολές», τόνισε

Στα σενάρια δολιοφθοράς ή ξένης εμπλοκής, εκείνος απάντησε ότι «από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται για αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας», αφήνοντας ωστόσο ένα παράθυρο ανοιχτό.

Ωστόσο, στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι «τα σενάρια όσο περνούν οι μέρες μειώνονται» ενώ έκανε λόγο ότι ενδέχεται το πρόβλημα να οφείλεται σε ανθρώπινο τεχνικό λάθος.

Μιλώντας για τις έρευνες που διεξάγονται, τόνισε ότι τα μέλη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας συγκεντρώνουν περισσότερα στοιχεία ενώ αναφορικά με τη σύγκληση νέας επιτροπής και όχι ΕΟΔΑΣΑΜΜ, εξήγησε ότι αυτό έγινε για λόγους ταχύτητας και πληρότητας, καθώς εμπλέκονται πολλοί αρμόδιοι φορείς.

Ο κ. Μπλέτσας επισήμανε ακόμη ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, καθώς αντίστοιχες αστοχίες έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε κλείσιμο και μεγαλύτερων FIR διεθνώς. «Όλα τα συστήματα κάποια στιγμή αποτυγχάνουν. Το ζητούμενο είναι οι βλάβες να μην έχουν μεγάλες επιπτώσεις και τα συστήματα να έχουν ανθεκτικότητα», είπε.

Ακόμη και τα σύγχρονα συστήματα, όπως σημείωσε, έχουν τρόπους αποτυχίας, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητά τους. «Το να μην έχουμε ποτέ βλάβες είναι αδύνατο», κατέληξε.