Συγκλονίζει υπόθεση stalking στο Βόλο, με θύμα μια 68χρονη που λάμβανε κατά συρροή ερωτικά μηνύματα από 61χρονη, η οποία μάλιστα είχε προσπαθήσει να την παρακολουθήσει.

Όπως αναφέρει το gegonota.com, το διάστημα που η 61χρονη διεκδικούσε την 68χρονη ήταν από τις 14 Μαΐου μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2022, στο οποίο το θύμα λάμβανε σωρό μηνυμάτων κυρίως ερωτικού περιεχομένου από την κατηγορούμενη.

Η καταγγελία στην αστυνομία έγινε από την 68χρονη όταν η κατηγορούμενη κλιμάκωσε την κατάσταση, φτάνοντας στο σημείο να την παρακολουθεί, πράγμα που αντιλήφθηκε η ίδια.

Η υπόθεση έφθασε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2025, με την κατηγορούμενη να ισχυρίζεται στο δικαστήριο πως σκοπός της, μέσω του «βομβαρδισμού» της 68χρονης με ερωτικά μηνύματα, ήταν να καταφέρει να την πείσει «να κάνουν παρέα», καθώς «ήθελε την φιλία της».

Η 68χρονη από την άλλη, κατέθεσε στο δικαστήριο πως δεν ήθελε να την ενοχλεί η 61χρονη και πως με τα όσα έκανε και έλεγε, την τρομοκρατούσε.

Το δικαστήριο καταδίκασε την κατηγορούμενη για την πράξη της απειλής κατά εξακολούθηση, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης ενός έτους, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό τον όρο να μην πλησιάσει ξανά την 68χρονη και να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της.