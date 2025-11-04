Αθώο έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έναν 85χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι απείλησε τη 75χρονη σύζυγό του, έπειτα από έντονη λογομαχία τον Οκτώβριο του 2024.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό σημειώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού τους, όταν ο ηλικιωμένος φέρεται να κατηγόρησε τη σύζυγό του ότι διατηρεί εξωσυζυγική σχέση και να την απείλησε με φράσεις όπως «θα σε πατήσω κάτω».

Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος παραφέρθηκε ύστερα από έντονη αντιπαράθεση, κατά την οποία η σύζυγός του τον έφτυσε στο πρόσωπο.

Όπως τόνισε, ο 85χρονος ζήτησε αμέσως συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

Η 75χρονη γυναίκα, καταθέτοντας στο δικαστήριο, χαρακτήρισε το περιστατικό «στιγμιαία παρεξήγηση» και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την τιμωρία του συζύγου της.

Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη μετάνοια του κατηγορούμενου και τη στάση της παθούσας, αποφάσισε την απαλλαγή του από τις κατηγορίες.