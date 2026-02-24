Βόλος: «Αμέρικαν μπαρ» βρεφονηπιακός - Τραυματισμός παιδιού, επίθεση από γονιό και συλλήψεις βρεφοκόμων

Χαοτική τροπή πήρε ένα περιστατικό τραυματισμού σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Βόλο την περασμένη εβδομάδα, το οποίο κλιμακώθηκε σε επίθεση από γονέα, ξυλοδαρμό, αλλά και την παράταιρη σύλληψη... των βρεφοκόμων.
Η Εισαγγελία Βόλου διέταξε προκαταρκτική εξέταση, μετά από βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σε παιδικό σταθμό, μετά τα οποία δύο βρεφοκόμοι κατέληξαν στο Αυτόφωρο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πατέρας κατέθεσε μήνυση για τραυματισμό του παιδιού του στο δάχτυλο, ενώ ο ίδιος δέχτηκε μήνυση για ξυλοδαρμό παιδαγωγού. «Δεν έχω δεχτεί μήνυση και δεν χτύπησα κανέναν», υποστηρίζει ο πατέρας, ζητώντας δημόσια συγγνώμη.
Χάος στον βρεφονηπιακό στον Βόλο
Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη, όταν το χέρι του παιδιού πιάστηκε στην πόρτα την ώρα που τη χειριζόταν η παιδαγωγός, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση και ράμματα.
Με την ενημέρωσή του, ο πατέρας εισήλθε σαν ταύρος σε υαλοπωλείο στον χώρο του σταθμού και επιτέθηκε στην πρώτη παιδαγωγό που βρήκε, μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών.
Οι δύο βρεφοκόμοι προσήχθησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και παρέμειναν εκεί όλη τη νύχτα για τον τραυματισμό του παιδιού. Την Παρασκευή το πρωί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτόφωρου.
Η δικηγόρος τους, κ. Βίκυ Νιαβή, κατέθεσε μήνυση για τον ξυλοδαρμό και τις απειλές που δέχτηκαν, επισημαίνοντας ότι μία από τις παιδαγωγούς δεν είχε καμία συμμετοχή στο τραυματισμό του παιδιού.
