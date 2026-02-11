Μενού

Βόλος: Αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά – Έρευνα σε κτηνοτροφική μονάδα

Αστυνομική επιχείρηση στον Βόλο για ναρκωτικά. Έρευνα σε κτηνοτροφική μονάδα, εντοπισμός όπλων και ουσιών, μία σύλληψη.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Intime
  • Α-
  • Α+

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στον Βόλο, με τη συμμετοχή ανδρών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας. Οι αρχές πραγματοποιούν στοχευμένες έρευνες για υπόθεση ναρκωτικών, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε κτηνοτροφική μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες –μεταξύ αυτών χασίς και ηρωίνη– καθώς και γεμιστήρας όπλου και σφαίρες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο για περαιτέρω εξέταση. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες εξελίξεις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

  • 1

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ