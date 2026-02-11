Βόλος: Αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά – Έρευνα σε κτηνοτροφική μονάδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στον Βόλο, με τη συμμετοχή ανδρών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας. Οι αρχές πραγματοποιούν στοχευμένες έρευνες για υπόθεση ναρκωτικών, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε κτηνοτροφική μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες –μεταξύ αυτών χασίς και ηρωίνη– καθώς και γεμιστήρας όπλου και σφαίρες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο για περαιτέρω εξέταση. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες εξελίξεις.
