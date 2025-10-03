Βόλος: Δύο παιδιά κακοποιούνταν από τη θεία τους – Καταδίκη για την 64χρονη

Σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης καταδικάστηκε ερήμην από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 64χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορούνταν ότι κακοποιούσε δύο ανήλικα αδέλφια που είχε αναλάβει να φροντίζει με την ιδιότητα της θείας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2023, όταν γείτονες αντιλήφθηκαν ότι τα παιδιά -ένα αγόρι 7 ετών και ένα κορίτσι 6 ετών- υφίσταντο ξυλοδαρμό και ειδοποίησαν τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι κοινωνικοί λειτουργοί διαπίστωσαν ότι τα ανήλικα έφεραν μώλωπες στο σώμα τους, γεγονός που οδήγησε στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η καταγγελία του γείτονα αποτέλεσε το έναυσμα για την έρευνα, ενώ ο ίδιος κατέθεσε και στο δικαστήριο, επιβεβαιώνοντας τα περιστατικά βίας.

Σε βάρος τόσο της 64χρονης όσο και ενός 44χρονου θείου των παιδιών σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και ενδοοικογενειακή απειλή. Ωστόσο, ο 44χρονος κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο.

