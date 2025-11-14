Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου καταδίκασε σε έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή έναν πατέρα, έπειτα από καταγγελίες για λεκτική και σωματική κακοποίηση της 15χρονης κόρης του στον Βόλο.

Σύμφωνα με το gegonota.news το κορίτσι είχε έρθει στην Ελλάδα το 2022, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, και πλέον εκφράζει την επιθυμία να παραμείνει στο ορφανοτροφείο, μακριά από τους γονείς της.

Η υπόθεση φέρνει στο φως το μαρτύριο ενός παιδιού που μεγάλωσε πιστεύοντας ότι οι καβγάδες και οι ύβρεις μέσα στο σπίτι αποτελούσαν μια φυσιολογική πραγματικότητα, μέχρι που η παρέμβαση των δασκάλων και ενός ιερέα αποκάλυψε ένα οικογενειακό περιβάλλον που μοιάζει με «θρίλερ».

Πώς ξετυλίχθηκε το δράμα

Η ιστορία άρχισε να ξετυλίγεται κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, όταν το κορίτσι εμφάνισε έντονη ψυχική κόπωση, προκαλώντας ανησυχία στους καθηγητές. Η ανήλικη μίλησε σε έναν ιερέα για όσα βίωνε, και εκείνος, αφού εντόπισε το σχολείο της, ενημέρωσε τη θεολόγο ότι η μαθήτρια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στο σπίτι.

Οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να την παρακολουθούν συστηματικά. Η 16χρονη σήμερα μαθήτρια, ουκρανικής καταγωγής, ζούσε σε περιβάλλον όπου υπήρχαν συνεχείς καβγάδες, με τον πατέρα να ασκεί κυρίως λεκτική βία και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, περιστασιακά και περιορισμένης έκτασης σωματική κακοποίηση. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των δασκάλων να συνομιλήσουν με τους γονείς, εκείνοι δεν ανταποκρίνονταν, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η βοήθεια μεταφράστριας για να ενημερωθεί τουλάχιστον η μητέρα.

Όταν οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το σχολείο ζητούσε την παρουσία τους, φέρονται να απείλησαν το παιδί, λέγοντάς του ότι αν μιλήσει στην αστυνομία θα το σκοτώσουν, θα φύγουν και θα το αφήσουν να βγει στο δρόμο για να επιβιώσει μόνο του. Παρά τον φόβο της, η ανήλικη απευθύνθηκε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο ενεργοποίησε άμεσα όλες τις διαδικασίες προστασίας.

Σύμφωνα με καταθέσεις, οι γονείς υποστήριζαν ότι η κόρη τους ήταν «κακομαθημένη» και δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή. Μάρτυρας ζαχαροπλάστης ανέφερε πως η ανήλικη αρνήθηκε να δεχτεί γενέθλιες τούρτες που είχαν στείλει οι γονείς στο ορφανοτροφείο, ενώ η ίδια εξηγούσε ότι θεωρούσε φυσιολογικές τις προσβολές και τους καβγάδες, πιστεύοντας ότι έτσι λειτουργούν όλες οι οικογένειες.

Η μαθήτρια είχε ήδη αρχίσει να παρακολουθείται από τη σχολική ψυχολόγο, αν και αρχικά δεν υπήρχε η απαραίτητη γονική συναίνεση, με βάση νομοθεσία που στο μεταξύ έχει αλλάξει. Η υπόθεση εκδικάστηκε αρχικά στο αυτόφωρο στις 20 Απριλίου 2024, με την καταδίκη να αφορά μόνο τον πατέρα. Μετά τη δίκη, οι γονείς έφυγαν για τη Ρουμανία, αφήνοντας την ανήλικη στο ορφανοτροφείο του Βόλου, όπου συνεχίζει τη ζωή της μόνη.

Η 16χρονη παραμένει σήμερα στο ίδρυμα και, σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, επιθυμεί να μείνει εκεί, μακριά από το οικογενειακό περιβάλλον που την είχε υποβάλει σε χρόνια λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση.