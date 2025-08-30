Βόλος: Εργαζόμενος της καθαριότητας δέχθηκε επίθεση εν ώρα υπηρεσίας – Οργή και αγανάκτηση από τον Σύλλογο ΟΤΑ

Ένα περιστατικό βίας συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Βόλου, με θύμα αυτή τη φορά έναν εργαζόμενο της καθαριότητας του Δήμου. Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (28/8), όταν πολίτης επιτέθηκε απρόκλητα σε υπάλληλο του συνεργείου καθαριότητας, χτυπώντας τον με γροθιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Μαγνησίας, ο δράστης εμπόδιζε με το όχημά του την εργασία του συνεργείου, αρνήθηκε να το απομακρύνει, εξύβρισε τους υπαλλήλους και στη συνέχεια προχώρησε σε σωματική επίθεση, προτού εξαφανιστεί από το σημείο.

Σύμφωνα με το gegonotanews, o εργαζόμενος υπέβαλε καταγγελία και μήνυση για το περιστατικό, ενώ ο Σύλλογος εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για την αυξανόμενη βία που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ζητά την άμεση λήψη μέτρων προστασίας και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

«Η κραυγή αγωνίας, αγανάκτησης, θλίψης και οργής των εργαζομένων δεν έχει τύχει ακόμη ευήκοων ώτων από τις Δημοτικές Αρχές, τα αρμόδια υπουργεία και την κυβέρνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Συλλόγου, καλώντας τη Δημοτική Αρχή Βόλου και όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να καταδικάσουν το περιστατικό και να στηρίξουν τον εργαζόμενο.