Βόλος: Και τέταρτο άτομο στην ταράτσα που σκοτώθηκε ο 21χρονος - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει σύμφωνα με το Star και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η Αστυνομία σχετικά με τον 21χρονο στον Βόλο, ο οποίος έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Μάλιστα, η εκπομπή αποκάλυψε πως πάνω στην ταράτσα, στον Βόλο, δεν ήταν τρία, αλλά τέσσερα τα παιδιά, με τον τελευταίο να καταθέτει στις Αρχές και να αποκαλύπτει πράγματα, που μπορεί να αλλάξουν τον ρου της υπόθεσης.

Το τέταρτο άτομο, για το οποίο παραμένει άγνωστο γιατί δεν είχε εμφανιστεί μέχρι στιγμής, κατέθεσε στην ΕΛΑΣ, έχει αποκαλύψει πολύ σημαντικές λεπτομέρειες που αλλάζουν τα δεδομένα, την ώρα που η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Βόλος: Τι «έδειξε» η νεκροψία του 21χρονου

Γνωστό έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας σχετικά με τον θάνατο του 21χρονου στον Βόλο, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του

Όπως αναφέρουν σχετικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο θάνατος του 21χρονου στον Βόλο οφείλεται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που προκλήθηκαν από την πτώση στο κενό.

Η μητέρα ενός εκ των τριών νεαρών περιγράφει στο Mega τα όσα έγιναν. Ο γιος της είχε προσκαλέσει τους δύο φίλους στο σπίτι του και κάποια στιγμή ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα.

«Μουσική δεν είχαν τα παιδιά, προφανώς μιλούσαν δυνατά κι αυτό ενόχλησε τον κάτοικο, τον ένοικο διπλανού διαμερίσματος, ο οποίος έκανε αυτό που έκανε και προφανώς το παιδάκι επειδή είναι συνεσταλμένο πολύ, καλό παιδί, πάνω στον πανικό του επειδή νόμιζε ότι κάτι θα βρει εκεί να πατήσει και ήταν plexiglass και έπεσε στο κενό».