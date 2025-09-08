Βόλος: Καταδίκη 43χρονου για ενδοοικογενειακή απειλή μπροστά στην ανήλικη κόρη του

Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/9) στον Βόλο, όταν ένας 43χρονος άνδρας εξοργίστηκε επειδή η σύζυγός του του έδωσε το σαμπουάν του σκύλου χωρίς να ανοίξει το καπάκι.

Το περιστατικό εξελίχθηκε σε λεκτική επίθεση μπροστά στην ανήλικη κόρη τους, η οποία τρόμαξε έντονα από την ένταση.

Η 46χρονη γυναίκα, τρομοκρατημένη, αποσύρθηκε στο σαλόνι με την κόρη της, αλλά ο σύζυγος την ακολούθησε συνεχίζοντας τις απειλές.

Όταν εκείνη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, ο άνδρας την απείλησε πως θα τη σκοτώσει, συνοδεύοντας την απειλή με χαρακτηριστική χειρονομία κατά μήκος του λαιμού του.

Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο 43χρονος συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα και πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο.

Το πρωί της Δευτέρας οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου αρνήθηκε τις απειλές. Εξέφρασε πρόθεση να προχωρήσει σε διαζύγιο και ανέφερε πως δεν σκοπεύει να ενοχλήσει ξανά τη σύζυγό του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή ενώπιον ανηλίκου, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δύο ετών, εκ των οποίων θα εκτίσει τους τρεις μήνες, καθώς και περιοριστικά μέτρα.

