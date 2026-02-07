Βόλος: Μητέρα κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της

Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό αποκαλύφθηκε στον Βόλο, όπου μια 38χρονη γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας σε βάρος της 7χρονης κόρης της.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, έπειτα από εισαγγελική έρευνα.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η γυναίκα έχασε το κινητό της τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των γιορτών στην περιοχή των Παλαιών. Το άτομο που το βρήκε διαπίστωσε ότι η συσκευή δεν ήταν κλειδωμένη και, βλέποντας φωτογραφίες της ανήλικης σε γυμνές στάσεις, παρέδωσε αμέσως το κινητό στις αρχές.

Ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση με εντολή της Εισαγγελίας, κατά την οποία διατάχθηκε άρση απορρήτου και εντοπίστηκε η κάτοχος της συσκευής.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της 38χρονης, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το νέο κινητό της τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκαν οι ίδιες εννέα φωτογραφίες της 7χρονης κόρης της, όπως και στην παλιά συσκευή. Το υλικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απεικονίζει το παιδί γυμνό σε διάφορες στάσεις.

Η γυναίκα οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια, όπου της ασκήθηκε δίωξη για παιδική πορνογραφία από την εισαγγελέα υπηρεσίας. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Οι ισχυρισμοί της κατηγορούμενης

Η 38χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, αρνείται ότι γνώριζε την ύπαρξη των φωτογραφιών.

Υποστηρίζει ότι πιθανόν να τις τράβηξε η μεγαλύτερη κόρη της «παίζοντας» με την 7χρονη, ενώ εκτιμά ότι το υλικό μεταφέρθηκε στη νέα συσκευή μέσω cloud κατά την ενεργοποίησή της.