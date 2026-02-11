Βόλος: Οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στην εθνική πηγαίνοντας για να δικαστεί επειδή οδηγούσε... μεθυσμένος

Ανάποδα στην εθνική οδό επί 25 χιλιόμετρα κινούνταν περίπου στις 7:20 το πρωί της Τρίτης ένας 62χρονος οδηγός στον Βόλο, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία, όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, επειδή στο παρελθόν οδηγούσε... μεθυσμένος. Ωστόσο εμτοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς να κινείται για πολλά χιλιόμετρα στο ρεύμα της εθνικής οδού από Λαμία προς Φάρσαλα, δηλαδή προς την αντίθετη κατεύθυνση και στο αντίθετο ρεύμα.

Τελικά, ο 62χρονος συγκρούστηκε με το πλάι νταλίκας που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό να εκτραπεί από την πορεία του και να καταλήξει στις μπάρες του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που υπέβαλαν τον 62χρονο σε έλεγχο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,94 γρ / λτ εκπνεόμενου αέρα στη πρώτη μέτρηση και 0,90 στη δεύτερη.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, με τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Στο δικαστήριο, ο 62χρονος ζήτησε και έλαβε αναβολή για αύριο Τετάρτη, προκειμένου να προσλάβει δικηγόρο, ενώ μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, θα κρατηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα.