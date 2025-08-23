Βόλος: Πατέρας μήνυσε τον γιο του για απειλές θανάτου – Στο Αυτόφωρο ο πρώην κρατούμενος

Σε κλίμα έντασης και φόβου, ένας πατέρας στον Βόλο υπέβαλε μήνυση κατά του γιου του, καταγγέλλοντας απειλές θανάτου προς όλα τα μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με το gegonota.news, o νεαρός, χρήστης ουσιών και πρώην κρατούμενος για ληστείες, οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών χωρίς δυνατότητα μετατροπής.

Η υπόθεση ήρθε στο φως λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκιση του κατηγορουμένου, ο οποίος επισκεπτόταν το σπίτι της οικογένειας ζητώντας χρήματα και φιλοξενία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, επιτέθηκε στον αδελφό του και απείλησε να σκοτώσει όλους τους συγγενείς του.

Ο πατέρας δήλωσε πως «πρέπει να σώσω την οικογένειά μου» και αποκάλυψε περιστατικά βίας, ξυλοδαρμού της συζύγου του. Ανέφερε πως είχε βρει σπίτι γεμάτο αίματα και ένα κουζινομάχαιρο στην κατάψυξη.

«Ποιος μου λέει ότι δεν θα μας σφάξει όταν κοιμόμαστε. Το δεύτερο παιδί μας σπουδάζει και είναι δακτυλοδεικτούμενο εξαιτίας του» ανέφερε ο πατέρας.

Ο κατηγορούμενος, εμφανώς συγκινημένος, υποστήριξε πως ζει στον δρόμο και απείλησε με αυτοκτονία σε περίπτωση νέας φυλάκισης.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή με ανασταλτικό χαρακτήρα, υπό την αυστηρή προϋπόθεση να μην προσεγγίσει ή επικοινωνήσει ξανά με την οικογένειά του.

Ο πατέρας πλήρωσε την έφεση, επιθυμώντας να αποφύγει την φυλάκιση του γιου του.