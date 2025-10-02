Μενού

Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή – Ζημιές σε εργαστήρια και μηχανήματα

Καταστροφές στη Γεωπονική Σχολή Βόλου από την κακοκαιρία, πλημμύρισαν εργαστήρια.

Κακοκαιρία Βόλος
Κακοκαιρία | EUROKINISSI
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τον Βόλο, με τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να βρίσκεται στο επίκεντρο των ζημιών. Παρά τις πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης της μόνωσης σε ορισμένα σημεία, οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε εκτεταμένες πλημμύρες σε διαδρόμους και εργαστήρια.

Σύμφωνα με καταγγελίες φοιτητών, που μάλιστα συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό, τα νερά εισέβαλαν σε χώρους διδασκαλίας και έρευνας, προκαλώντας ζημιές σε μηχανήματα υψηλής αξίας, κόστους χιλιάδων ευρώ.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς πολλά από τα πειράματα που εκτελούσαν φοιτητές και ερευνητές καταστράφηκαν ολοσχερώς, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

