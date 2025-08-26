Βόλος: Σήμερα απολογείται ο 40χρονος για τη γυναικοκτονία - Τι θα γίνει με τα παιδιά

Σήμερα Τρίτη (26/8) στις 10:00, αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος για τη γυναικοκτονία στον Βόλο, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, με εντολή της Εισαγγελίας Βόλου ξεκίνησε η κοινωνική έρευνα, προκειμένου να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των τριών από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, καθώς η μεγαλύτερη κόρη είναι πλέον ενήλικη.

Η εντολή διαβιβάστηκε χθες στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, που ήδη έχουν αναλάβει την υπόθεση. Στο πλαίσιο της έρευνας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τα παιδιά αλλά και με συγγενικά πρόσωπα, μετά την κηδεία της 36χρονης, η οποία θα τελεστεί σήμερα στην Αλβανία.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Πού θα πάνε τα παιδιά

Τα παιδιά αναχώρησαν χθες για να παραστούν στην τελετή αποχαιρετισμού.

Τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Βόλου επισκέφτηκαν οι δύο αδελφές της 36χρονης και ο πατέρας του 40χρονου, που στο παρελθόν είχε στηρίξει έμπρακτα το θύμα. Τα ανήλικα έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι να δοθεί η επιμέλεια στη θεία που διαμένει στην Σκιάθο, ενώ η θεία από την Ιταλία αναμένεται να συνεισφέρει με οικονομική υποστήριξη στην ανατροφή τους. Παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα, η κοινωνική έρευνα θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί.