Βόλος: Σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ο 40χρονος γυναικοκτόνος - Με βεβαρημένο ποινικό μητρώο

Σήμερα Κυριακή (24/8) αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο 40χρονος δράστης, ο οποίος σκότωσε τη 36χρονη γυναίκα του στον Βόλο με χτυπήματα σε πλάτη και λαιμό, από όπου αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 40χρονος εντοπίστηκε χθες Σάββατο (23/8) από γείτονα κοιμισμένος μέσα σε χόρτα σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Κουντουριώτου, μόλις 400 μέτρα από το σημείο του εγκλήματος.

Κατά την ακινητοποίησή του από τους αστυνομικούς, ο δράστης ήταν εξαντλημένος και δεν προέβαλλε αντίσταση. Μάλιστα, με σοκαριστική ψυχραιμία, δήλωσε: «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Όπως διαπιστώθηκε, ο 40χρονος φορούσε διαφορετικά ρούχα από εκείνα που φορούσε όταν προχώρησε στην άγρια δολοφονία.

Να σημειωθεί ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου και κάθε στοιχείου που θα ρίξει φως στην τραγωδία.

«Κάποιος είναι ξαπλωμένος στα χορτάρια»

Επί 29 ώρες η Αστυνομία ερευνούσε για τον εντοπισμό του αμετανόητου δολοφόνου, ωστόσο μαρτυρίες κατοίκων ήταν αυτές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο και οδήγησαν στη σύλληψή του.

Τις τελευταίες ώρες ενημέρωναν διαρκώς το «100» για άτομα που κινούταν ύποπτα στην περιοχή, σε περίπτωση που τον εντόπιζαν.

Ένας από αυτούς, ήταν εκείνος όμως που ενημέρωσε τις Αρχές, για την ύπαρξη ενός άνδρα σε οικόπεδο της περιοχής: «Βλέπουμε σε οικόπεδο με χόρτα, κάποιον να είναι ξαπλωμένος στο έδαφος. Ίσως είναι ο δολοφόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά στο «100».

Οι αστυνομικοί προσέγγισαν διακριτικά το σημείο και εντόπισαν τον δράστη, ο οποίος ήταν σε απόσταση αναπνοής από την πολυκατοικία που διέμεναν και έγινε το άγριο φονικό.

Το προφίλ του δράστη

Ο 40χρονος είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο, με εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών και εγκληματική οργάνωση. Το 2025 είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, με εισαγγελική εντολή.

Βάσει των καταθέσεων των παιδιών στην αστυνομία, ο πατέρας τους αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά και το τελευταίο διάστημα είχε αναπτύξει εμμονή πως η μητέρα τους διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Αυτή η πεποίθηση φαίνεται να αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για τον έντονο καυγά που οδήγησε στην τραγική κατάληξη.

Όπως περιέγραψαν τα παιδιά, όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας είδε τη μητέρα τους να κρατά το κινητό τηλέφωνο.

Υποψιάστηκε πως έστελνε μήνυμα σε κάποιον άλλον και προσπάθησε να της το αρπάξει.

Παρά τις ενδείξεις για προβλήματα στην οικογενειακή ζωή, δεν υπήρχε επίσημο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.