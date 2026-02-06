Βόλος: Συνελήφθη μητέρα για παιδική πορνογραφία σε βάρος της ανήλικης κόρης της

Μητέρα φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της, ηλικίας κάτω των 10 ετών, και συνελήφθη χθες (05/02) στον Βόλο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Η σύλληψη σύμφωνα με το gegonota.news πραγματοποιήθηκε έπειτα από προανάκριση που διενήργησε η Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, την συνδέουν με την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία. Η γυναίκα οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπου η εισαγγελέας υπηρεσίας της άσκησε ποινική δίωξη για παιδική πορνογραφία. Ακολούθως παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.