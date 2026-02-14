Μενού

Booking.com: Ένας ελληνικός προορισμός στους 10 πιο φιλόξενους του κόσμου

Μια περιοχή της Ελλάδας βρίσκεται ανάμεσα στους 10 πιο φιλόξενους προορισμούς του κόσμου, σύμφωνα με τα βραβεία Traveller Review Awards 2026 που απένειμε η ταξιδιωτική πλατφόρμα Booking.com.

Ήπειρος
Ήπειρος | Pixabay
Η πλατφόρμα κρατήσεων Booking.com δημοσίευσε μια λίστα με τα πιο φιλόξενα μέρη του κόσμου στο πλαίσιο των βραβείων Traveller Review Awards 2026.

Aπό ιστορικές πόλεις που συναρπάζουν με την αρχιτεκτονική τους μέχρι παραθαλάσσιες περιοχές με χαλαρή ατμόσφαιρα, η λίστα αναδεικνύει προορισμούς όπου η εμπειρία του επισκέπτη είναι προσωπική και αυθεντική. 

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΕΛΛΑΔΑ