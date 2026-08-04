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Βορίζια: Αποφυλακίστηκαν υπό όρους τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη

Αποφυλακίστηκαν υπό όρους, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη. Οι όροι που τους επιβλήθηκαν από τον ανακριτή.

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Βορίζια
Αστυνομία στα Βορίζια | In Time
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Αποφυλακίστηκαν μετά από απόφαση του ανακριτή τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη για το μακελιό στα Βορίζια.  Πρόκειται για τον γαμπρό, τον ανιψιό του 39χρονου και τον αδελφό του θύματος. 

Υπενθυμίζεται ότι, οι τρεις τους ήταν προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπών στο Ρέθυμνο, ενώ για την υπόθεση των Βοριζίων είχαν κληθεί πρόσφατα να απολογηθούν για την υπόθεση της έκρηξης του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Δηλαδή την αιτία του μακελιού που ακολούθησε.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης Θεονύμφη Μπέρκη και Γιώργο Φραντζεσκάκη, που επικαλείται το cretalive.gr, οι τρεις αποφυλακίστηκαν με διάταξη ανακριτή και οι όροι που τους επιβλήθηκαν είναι oι εξής: 

  • απαγόρευση εξόδου από τη χώρα,
  • εμφάνιση κάθε μένα ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής Αρχής
  • μη προσέγγιση των φερόμενων παθόντων και των παριστάμενων προς υποστήριξη της κατηγορίας. 

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