Συνελήφθη ο αδελφός αντιδημάρχου στην Ψάθα: Έπεσε με το ΙΧ του στα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου

Ένα απίστευτο συμβάν έλαβε χώρα στην Ψάθα, καθώς συνελήφθη χτες από αστυνομικούς στην περιοχή, 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε τον χώρο φύλαξης του σημείου πτώσης του μοιραίου ελικοπτέρου και προσέκρουσε στα συντρίμμια του.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος χτες, Δευτέρα 3/8, στις 17.30 το απόγευμα, επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, ως χώρος του δυστυχήματος, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της ΔΑΟΕ σχετικά με το συμβάν και τον θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου που επέβαιναν στο σκάφος.

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Οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν φυσικά τη διέλευση και υπήρξε διαπληκτισμός, καθώς, όπως επέμενε ο 49χρονος ήθελε να πάει στο σπίτι του. Για το λόγο αυτό παρέκαμψε τους αστυνομικούς και προχώρησε, με αποτέλεσμα να ακουμπήσει το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Αμέσως συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ενώ στο σημείο μετέβη συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να ελέγξει αν υπήρξε αλλοίωση των στοιχείων.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, κατά το ΑΜΠΕ.