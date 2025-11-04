Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό

Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού, μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τρεις συγγενείς του 39χρονου που έχασε τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διάφορα αδικήματα.
- Πολύ βαρύ κλίμα στην τηλεδιάσκεψη ΚΟ της ΝΔ με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ: «Πάρτε το πίσω»
- Αποκαλύψεις του αδελφού της νεκρής στα Βορίζια: «Καθαρή ανθρωποκτονία - Δεχθήκαμε και σήμερα απειλές»
- Η μεγάλη επιστροφή του bachelor Παναγιώτη Βασιλάκου σε αναπάντεχο ελληνικό ριάλιτι
- Βορίζια: Συγγενείς του Φανούρη Καργάκη ζήτησαν άδεια από τη φυλακή για να πάνε στην κηδεία του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.