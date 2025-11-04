Μενού

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία μετά το μακελειό στ Βορίζια.

Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού, μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τρεις συγγενείς του 39χρονου που έχασε τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διάφορα αδικήματα.

 

