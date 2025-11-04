Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό

Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού, μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τρεις συγγενείς του 39χρονου που έχασε τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διάφορα αδικήματα.