Βορίζια: Κλειστά τα σχολεία και την Παρασκευή «για την ασφάλεια των μαθητών»

Κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου θα παραμείνουν τα σχολεία στα Βορίζια, με την ανακοίνωση να αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη για την «ασφάλεια των μαθητών».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει: «Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι έπειτα από επικοινωνία του Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγόρη, με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων».

Βορίζια: Σήμερα η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας

Σήμερα στα Βορίζια (4/11), κηδεύεται η 56χρονη νοσηλεύτρια Ευαγγελία Φουντεδάκη το γένος Φραγκιαδάκη. Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά την ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ συγγενών της και μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Στην εκκλησία και στο κοιμητήριο υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία ενώ ενδεικτικό των μέτρων ασφαλείας είναι και το ότι στο σημείο τοποθετήθηκε μέχρι και ανιχνευτής μετάλλων.