Βορίζια: Κλειστά τα σχολεία και την Παρασκευή «για την ασφάλεια των μαθητών»

Κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου θα παραμείνουν τα σχολεία στα Βορίζια, με την ανακοίνωση να αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη για την «ασφάλεια των μαθητών».
Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει: «Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι έπειτα από επικοινωνία του Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγόρη, με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους.
Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων».
Βορίζια: Σήμερα η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας
Σήμερα στα Βορίζια (4/11), κηδεύεται η 56χρονη νοσηλεύτρια Ευαγγελία Φουντεδάκη το γένος Φραγκιαδάκη. Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά την ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ συγγενών της και μέλη της οικογένειας Καργάκη.
Στην εκκλησία και στο κοιμητήριο υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία ενώ ενδεικτικό των μέτρων ασφαλείας είναι και το ότι στο σημείο τοποθετήθηκε μέχρι και ανιχνευτής μετάλλων.
- Η κακή Κρήτη, τα καπετανιλίκια και οι μαφίες που τα «ταΐζουν»
- Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέρφια που καταζητούνται - Το «βαρύ» παρελθόν του Φανούρη
- «Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας»: Απειλές θανάτου από το σόι Καργάκη - «Γκρέμισε» τη φυλακή ο αδερφός του
- Γιάννης Κακλέας: «Έπαθα μια ωραία καταθλιψούλα και ίσιωσα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.