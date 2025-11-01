Βορίζια: Ο σπαρακτικός λόγος που βάφτισαν τα παιδιά του θύματος μετά τη βεντέτα

Σκηνές τραγωδίας εκτυλίσσονται στα Βορίζια της Κρήτης μετά την κορύφωση της βεντέτας δεκαετιών, που κατέληξε με 2 νεκρούς και τουλάχιστον 25 τραυματίες, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τους συγγενείς.

Όπως μεταφέρει το cretalive, η οικογένεια ενός εκ των θυμάτων, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, πήραν τη σπαρακτική απόφαση να βαφτίσουν τα παιδιά του το ταχύτερο δυνατόν μετά τον άδοξο θάνατό του.

Ο λόγος; Οι συγγενείς ήθελαν τα παιδιά να μπορέσουν να συνοδεύσουν τον πατέρα τους στην τελευταία του κατοικία. Για να συμμετέχουν όμως στην πομπή, πρέπει να είναι βαπτισμένα χριστιανοί, και έτσι ολοκληρώθηκε σήμερα η τελετή για τα ανήλικα, πριν την αυριανή κηδεία.

Βορίζια: Το μαχαίρωμα που ξεκίνησε τον «πόλεμο»

Όπως δυστυχώς φαίνεται, η τραγωδία στα Βορίζια, που έληξε με, έως τώρα, δύο νεκρούς και 25 τραυματίες, δεν ήταν παρά η κορύφωση μίας βεντέτας μεταξύ των οικογενειών

Αυτή η διαγενεακή έχθρα μάλιστα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 8 πιο σοβαρές που σημειώνονται στην Κρήτη, έχοντας παρασύρει στη δίνη της την κοινότητα επί δεκαετίες.

Όλα ξεκίνησαν στις 27 Αυγούστου του 1955, στη διάρκεια πανηγυριού, όταν ένας 31χρονος με μαχαίρι επιτέθηκε και σκότωσε έναν 38χρονο δασοφύλακα. Φήμες ήθελαν η αιτία να ήταν η παράνομη κοπή δέντρων από πλευράς του δράστη.

Αν και οι φήμες έμειναν ανεπιβεβαίωτες, το περιστατικό ξεκίνησε έναν «κύκλο αίματος», με ένοπλες επιθέσεις που αφαίρεσαν άλλες δύο ζωές, ενώ μέσα σε μερικές ώρες, οι νεκροί είχαν φτάσει τους 6.

Ένας νεαρός είχε τότε ανέβει σε μία ταράτσα, πετώντας χειροβομβίδα, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό, με δεκάδες τραυματίες.

Έναν χρόνο αργότερα, η υπόθεση είχε δικαστεί στην Αθήνα, με τον Τύπο να ασχολείται εκτεταμένα με το θέμα, ενώ και τότε είχε μετατραπεί το χωριό σε «φρούριο». Τότε, στο εδώλιο του κατηγορουμένου είχαν κάτσε 6 άτομα, με τον πρώτο δράστη να δικαιολογείται, λέγοντας ότι το έκανε σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με το MEGA, αν και το σημερινό αιματοκύλισμα δεν ήρθε ως άμεση συνέχεια του τότε φονικού, άτομο από οικογένεια που εμπλεκόταν στο πρώτο περιστατικό, είχε μέρος και στο τελευταίο.

Και αυτό δεν ήταν το τέλος της ιστορίας. Περίπου πριν από έναν χρόνο, οι δύο οικογένειες στα Βορίζια είχαν εμπλακεί ξανά σε ένοπλο περιστατικό, στη διάρκεια εκδήλωσης.

Το επεισόδιο είχε πάρει μάλιστα διαστάσεις, με την υπόθεση να φτάνει μέχρι και σε τροχαίο. Αστυνομικοί του ΑΤ Φαιστού είχαν προσπαθήσει να συλλέξουν καταθέσεις, όμως έπεσαν πάνω στην κουλτούρα της «ομερτά», με τους κατοίκους να σιωπούν για το περιστατικό.