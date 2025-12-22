Βοτανικός: Σηκώθηκε η πρώτη κερκίδα – Ξεκινά το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού

Η πρώτη κερκίδα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό τοποθετήθηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην πορεία του έργου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, μέσα στην ημέρα θα έχουν τοποθετηθεί συνολικά 15 κερκίδες, επιβεβαιώνοντας ότι το χρονοδιάγραμμα τηρείται με ακρίβεια.

«Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα. Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία. Συνεχίζουμε δυνατά!», ανέφερε ο δήμαρχος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντας το μήνυμα με δύο φωτογραφίες από το εργοτάξιο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Δούκας εξήγησε ότι οι κερκίδες τοποθετούνται ενιαία στο πρώτο επίπεδο, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί και η παραγγελία για το στέγαστρο του γηπέδου.

«Η εικόνα που έχω είναι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και τον Μάιο του 2027 θα σπείρουμε τον χλοοτάπητα, ώστε μέσα σε 2-3 μήνες να είναι έτοιμος», σημείωσε.

Ο δήμαρχος ήταν ξεκάθαρος και ως προς το χρονοδιάγραμμα εισόδου της ομάδας στο νέο της σπίτι: «Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει Plan B. Πρέπει η ομάδα να μπει το 2027».