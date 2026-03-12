Βούλα: Σοβαρό τροχαίο με έναν πολυτραυματία στην παραλιακή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της παραλιακής με τη Βάρης - Κορωπίου, στο ύψος της Βούλας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα ΙΧ. Κατά την πρόσκρουση τα οχήματα υπέστησαν πολύ σοβαρές φθορές και οι δύο οδηγοί εγκλωβίστηκαν.
Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς.
Η οδηγός του ταξί, 50-55 ετών, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα (πολυτραυματίας) στο Ασκληπιείο Βούλας.
Ο οδηγός του ΙΧ, 23 ετών, υπέστη μόνο επιπόλαια τραύματα.
Στο συμβάν επιχείρησαν πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ το ανακριτικό της Τροχαίας ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.
- Ακραία κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου στη Βουλή: «Γιατί μπλέκετε το παιδί του πρωθυπουργού;»
- Χαργκ: Το ιρανικό νησί που ακόμα δεν τολμούν να αγγίξουν οι Αμερικανοί για έναν κυρίως λόγο
- Δίκη Χρυσής Αυγής: Αναλυτικά οι ποινές - Πόσα χρόνια «έφαγαν» Μιχαλολιάκος και Κασιδιάρης
- O Αλεξέι Φεντόριτσεφ ήταν ένας άδικος «πατέρας» για τη Μονακό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.