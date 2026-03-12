Βούλα: Σοβαρό τροχαίο με έναν πολυτραυματία στην παραλιακή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της παραλιακής με τη Βάρης - Κορωπίου, στο ύψος της Βούλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα ΙΧ. Κατά την πρόσκρουση τα οχήματα υπέστησαν πολύ σοβαρές φθορές και οι δύο οδηγοί εγκλωβίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς.

Η οδηγός του ταξί, 50-55 ετών, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα (πολυτραυματίας) στο Ασκληπιείο Βούλας.

Ο οδηγός του ΙΧ, 23 ετών, υπέστη μόνο επιπόλαια τραύματα.

Στο συμβάν επιχείρησαν πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ το ανακριτικό της Τροχαίας ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.