Μενού

Βούλα: Σοβαρό τροχαίο με έναν πολυτραυματία στην παραλιακή

Σοβαρό τροχαίο με πολυτραυματία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην παραλιακή όταν ταξί και ΙΧ συγκρούστηκαν στη συμβολή με τη Βάρης – Κορωπίου.

Reader symbol
Newsroom
troxaio
Το ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της παραλιακής με τη Βάρης - Κορωπίου, στο ύψος της Βούλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα ΙΧ. Κατά την πρόσκρουση τα οχήματα υπέστησαν πολύ σοβαρές φθορές και οι δύο οδηγοί εγκλωβίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς.

Η οδηγός του ταξί, 50-55 ετών, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα (πολυτραυματίας) στο Ασκληπιείο Βούλας.

Ο οδηγός του ΙΧ, 23 ετών, υπέστη μόνο επιπόλαια τραύματα.

Στο συμβάν επιχείρησαν πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ το ανακριτικό της Τροχαίας ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ