Βραβείο Super League και παιδί της UEFA: Ποια είναι η διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο πιστολέρο στον ΕΦΚΑ

Στην αστυνομική επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του 89χρονου που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και σε κτίριο του Πρωτοδικείου, συμμετείχε μια αστυνομικός με «διπλή ιδιότητα».

Αν διακρίνει κανείς τα ντοκουμέντα της σύλληψης θα παρατηρήσει ότι ο δράστης «πιάστηκε» μεταξύ άλλων, από την Ελένη Αντωνίου, δαιτητή ποδοσφαίρου διεθνούς φήμης.

Το βιογραφικό της είναι μεγάλο και περιλαμβάνει και βράβευση από τη Super League ως η καλύτερη διαιτητής της Super League 2 ενώ όπως επισημαίνει το Mega, έχει «σφυρίξει» πολλούς αγώνες ποδοσφαίρου και είναι «αγαπημένο παιδί» της UEFA.

Μάλιστα, πριν από ένα 24ωρο προχώρησε στη σύλληψη του δράστη στον ΕΦΚΑ και σήμερα, μια μέρα μετά, βρίσκεται στην Πάτρα για έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιρικό αγώνα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο δράστης, συνελήφθη σε ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ της Πάτρας. Σήμερα (29/4) πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη το μεσημέρι.