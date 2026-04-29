Ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων στον 89χρονο – Το βαρύ κατηγορητήριο για τις ένοπλες επιθέσεις

Ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων σε βάρος του 89χρονου, ο οποίος εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Εφετείο Αθηνών και τραυμάτισε συνολικά πέντε υπαλλήλους, πυροβολώντας με καραμπίνα.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένης περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, παράνομη κατοχή όπλων, διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Τι ισχυρίστηκε ο ηλικιωμένος

Σύμφωνα με τον ηλικιωμένο, δεν είχε σκοπό να σκοτώσει κάποιον, αλλά ήθελε να κάνει μία επίθεση στο σύστημα.

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα μόνο να φοβίσω το σύστημα. 40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο, λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια» είπε.

Όσον αφορά στο αίτιο της επίθεσης, ισχυρίστηκε πως «το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου, από 472 έγιναν 37. 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές Αρχές. Με προσέβαλαν: "Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;"» είπε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι δεν στόχευσε κανέναν άνθρωπο, αλλά πυροβόλησε στον αέρα.

«Πυροβόλησα στο έδαφος, δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας».

«Είμαι 90 ετών, προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο. Είχα προειδοποιήσει από το 2019. Με είχαν κλείσει στο Δαφνί. Καταγγέλω ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στον ΕΦΚΑ» κατέληξε.