Βροχερά Χριστούγεννα σε όλη τη χώρα: Η ώρα που εξασθενεί η κακοκαιρία

Η χώρα υποδέχεται τα Χριστούγεννα με έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα θα διατηρηθούν κατά τόπους έως τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα επιμείνουν μέχρι και το απόγευμα.

Η Μακεδονία στο «μάτι» της κακοκαιρίας

Στην κεντρική Μακεδονία οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως το μεσημέρι, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι το απόγευμα, κατά τόπους με ιδιαίτερη ένταση.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, οι βροχές ήταν ισχυρές έως τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον καιρό να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.

Αττική: Μια μέρα πριν τα Χριστούγεννα… και οι δρόμοι έγιναν ποτάμια

Η Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας την παραμονή των Χριστουγέννων, με εικόνες πλημμυρισμένων δρόμων, υπόγειων χώρων και υπερχειλισμένων φρεατίων.

Στα νότια προάστια σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα, ενώ περιοχές όπως Βύρωνας, Παγκράτι και Νέος Κόσμος αντιμετώπισαν διακοπές ρεύματος.

Σημαντική ήταν και η άνοδος της στάθμης του Ιλισού, με πλημμυρικά φαινόμενα να καταγράφονται κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο.

Πού έπεσε το περισσότερο νερό

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική καταγράφηκαν:

Δάφνη : 78 mm

Άλιμος : 77 mm

Βύρωνας : 75,4 mm

Κέντρο Αθήνας : 58,8 mm

Γκάζι: 59 mm

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, με εξαίρεση τα νότια τμήματα, η υπόλοιπη Αττική δέχτηκε σημαντικές ποσότητες βροχής.

Η σημερινή πρόγνωση: Πού επιμένουν οι καταιγίδε

Σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο/ανατολικό Αιγαίο.

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: ανατολικοί-βορειοανατολικοί 4–6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 10–13°C στα βόρεια, έως 20°C στην Κρήτη.

Τι αλλάζει από την Παρασκευή – Επιστρέφει ο χειμώνας

Από την Παρασκευή το σκηνικό αλλάζει, με ισχυρούς βοριάδες έως 7 μποφόρ, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιο χειμωνιάτικες συνθήκες που θα διατηρηθούν έως την Πρωτοχρονιά.

Τοπικά φαινόμενα και χιονοπτώσεις δεν αποκλείονται σε ορεινές περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.