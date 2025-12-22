Βροχερό το σκηνικό το καιρού: Οι περιοχές που θα κάνουν Χριστούγεννα με βροχές

Με βροχερό σκηνικό κυρίως στα ανατολικά και νότια ξεκινά η εβδομάδα, με την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως ανέφερε στo Open, το Σαββατοκύριακο καταγράφηκε μεγάλος όγκος βροχής σε περιοχές όπως η Κύμη, η Ρόδος και η Κρήτη, γεγονός που «άνοιξε την πόρτα» για ένα διαδοχικό κύμα κακοκαιριών. Οι συνθήκες αυτές αναμένεται να διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές. Ο έντονα άστατος καιρός θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας από τις 24 έως και τις 26 Δεκεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, η ημέρα ξεκινά σε πολλές περιοχές με παγετό, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις, καθώς σε Ρόδο και Καστελόριζο ο υδράργυρος αγγίζει τους 17 βαθμούς Κελσίου από τις πρωινές ώρες.

Στην Αττική προβλέπεται αυξημένη συννεφιά, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού, καθώς και σε περιοχές γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι έως τους 16 βαθμούς.

Αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσει συννεφιά, με πιθανότητα ασθενών βροχών κοντά στον Θερμαϊκό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο, Τρίτη (23/12), τα φαινόμενα θα ενταθούν σε ανατολική και νότια Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, βορειοανατολική Αττική, Κρήτη και Δωδεκάνησα, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυναμική που αναμένεται την Τετάρτη, παραμονή των Χριστουγέννων. Τότε η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα και απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς αρχικά βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τη δυτική χώρα, πριν επεκταθούν σταδιακά προς τα ανατολικά το απόγευμα και τη νύχτα.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, η κακοκαιρία θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με καταιγίδες να εκδηλώνονται ακόμη και στην Αττική.