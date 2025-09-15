Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική: Έρχεται μίνι κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σήμερα, Δευτέρα (15/9), καθώς βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόγνωσης του Windy, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν ιδιαίτερα τα βόρεια και δυτικά προάστια της Αττικής, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες.

Περιοχές όπως οι Θρακομακεδόνες, οι Αχαρνές, ο Ασπρόπυργος και η Μάνδρα αναμένεται να δεχθούν τα περισσότερα ύψη βροχής, ενώ πιο ήπια φαινόμενα θα σημειωθούν στο Μαρούσι και το Χαλάνδρι.

Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία

Ωστόσο, η κακοκαιρία δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν μέχρι νωρίς το απόγευμα. Τις επόμενες ημέρες δεν προβλέπεται νέα αστάθεια.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι επίσης άστατος κατά διαστήματα, κυρίως στα ανατολικά και βορειοανατολικά της Πελοποννήσου, στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, καθώς και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.