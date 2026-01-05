Το ChatGPT είναι ο νέος «γιατρός»: Εκατομμύρια στρέφονται στην AI για συμβουλές υγείας

Πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως καταφεύγουν καθημερινά στο ChatGPT για πληροφορίες σχετικά με την υγεία, σύμφωνα με έκθεση που κοινοποίησε η OpenAI στο Axios.

Οι Αμερικανοί φαίνεται πως στρέφονται σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να πλοηγηθούν στο πολύπλοκο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Axios.

Οι ασθενείς φαίνεται πως βλέπουν το ψηφιακό εργαλείο ως «σύμμαχο» στην πλοήγηση στην υγειονομική τους περίθαλψη, σύμφωνα με ανάλυση ανώνυμων αλληλεπιδράσεων με το ChatGPT και μια έρευνα για τους χρήστες του.

GhatGPT: Θα αντικαταστήσει τον γιατρό;

Αναλυτικότερα, οι χρήστες στρέφονται στο ChatGPT για να αποκωδικοποιήσουν ιατρικούς λογαριασμούς, να εντοπίσουν υπερχρεώσεις, να ασκήσουν έφεση κατά των απορρίψεων ασφάλισης και, όταν η πρόσβαση σε γιατρούς είναι περιορισμένη, ορισμένοι το χρησιμοποιούν ακόμη και για αυτοδιάγνωση ή για τη διαχείριση της περίθαλψης που τους παρέχεται.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότερο από το 5% όλων των μηνυμάτων ChatGPT παγκοσμίως αφορούν την υγειονομική περίθαλψη.

Η OpenAI διαπίστωσε ότι οι χρήστες υποβάλλουν 1,6 έως 1,9 εκατομμύρια ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλιση υγείας την εβδομάδα για καθοδήγηση σχετικά με τη σύγκριση προγραμμάτων, τη διαχείριση αιτήσεων και την χρέωση και άλλα ερωτήματα σχετικά με την υγειονομική κάλυψη.

Σε υποεξυπηρετούμενες αγροτικές κοινότητες, η OpenAI αναφέρει ότι οι χρήστες στέλνουν κατά μέσο όρο σχεδόν 600.000 μηνύματα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη κάθε εβδομάδα.

Επιπλέον, επτά στις 10 συνομιλίες για την υγειονομική περίθαλψη στο ChatGPT πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, από την μία πλευρά, οι ασθενείς μπορούν να εισάγουν συμπτώματα, προηγούμενες συμβουλές από γιατρούς και το πλαίσιο γύρω από τα προβλήματα υγειονομικής περίθαλψης και το ChatGPT μπορεί να παρέχει προειδοποιήσεις σχετικά με τη σοβαρότητα ορισμένων παθήσεων.

Μάλιστα, όταν η φροντίδα δεν είναι διαθέσιμη, αυτό μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να αποφασίσουν εάν πρέπει να περιμένουν τα ραντεβού ή εάν πρέπει να αναζητήσουν επείγουσα περίθαλψη.

«Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν οι απαντήσεις βασίζονται στο σωστό πλαίσιο για τον ασθενή, όπως έγγραφα ασφαλιστικού προγράμματος, κλινικές οδηγίες και δεδομένα πύλης υγειονομικής περίθαλψης», αναφέρει η OpenAI στην έκθεση. Ωστόσο, σημειώνεται πως το ChatGPT μπορεί να δώσει λανθασμένες και δυνητικά επικίνδυνες συμβουλές, ειδικά σε συζητήσεις σχετικά με την ψυχική υγεία.