Κραν Μοντανά: Μία μεγάλη καρδιά για τους νεκρούς - Συγκινεί ο φόρος τιμής για την τραγωδία

Η πόλη του Κραν Μοντανά και η κοινότητα των σκιέρ απέτισαν έναν συγκινητικό φόρο τιμής σε όλα τα θύματα της τραγωδίας.

Τη στιγμή που έχουν ταυτοποιηθεί όλα τα θύματα της πολύνεκρης τραγωδίας στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, ανάμεσά τους 20 ανήλικοι, ήρθε και επισήμως η επίσημη επβεβαίωση για τον θάνατο της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη.

Η ανήλικη βρισκόταν στον χώρο, μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν η φωτιά κατέστρεψε το κατάστημα, οδηγώντας σε φρικτό θάνατο πάνω από 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρούς εφήβους.

Η πόλη του Κραν Μοντανά και η κοινότητα των σκιέρ απέτισαν έναν συγκινητικό φόρο τιμής σε όλα τα θύματα, τους διασώστες και το ιατρικό προσωπικό με ένα βίντεο που τραβήχτηκε στις πλαγιές των Άλπεων, στο οποίο φαίνονται να σχηματίζουν μία γιγάντια καρδιά.

 

