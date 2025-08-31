Δακτύλιος: Πότε επιστρέφει, ποιοι κυκλοφορούν και πώς να εκδώσετε το ειδικό σήμα

Μετά την καλοκαιρινή παύση από τις 18 Ιουλίου, ο Δακτύλιος επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας, κατά κανόνα στα μέσα του ερχόμενου Οκτωβρίου, με στόχο τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το μέτρο αφορά την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων εντός του Μικρού Δακτυλίου.

Όρια του Δακτυλίου

Ο Δακτύλιος περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του Μικρού Δακτυλίου δεν ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα.

Πώς λειτουργεί το μέτρο μονών-ζυγών

Η κυκλοφορία εντός του Δακτυλίου επιτρέπεται εκ περιτροπής, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και την ημερομηνία.

Ώρες ισχύος:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Κυκλοφορία οχημάτων:

Τις ζυγές ημερομηνίες (π.χ. 2, 4, 6...): κυκλοφορούν οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας που τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8

Τις μονές ημερομηνίες (π.χ. 1, 3, 5...): κυκλοφορούν οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας που τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9

Το μέτρο αφορά αυτοκίνητα και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) έως 2.200 κιλά.

Ποιοι μπορούν να εξαιρεθούν από τον Δακτύλιο

Ορισμένα οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του Δακτυλίου, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια και διαθέτουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας.

Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας, το οποίο τους επιτρέπει να κινούνται ελεύθερα εντός του Δακτυλίου.

Το σήμα χορηγείται σε οχήματα που είναι ηλεκτρικά, υβριδικά, εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου, καθώς και σε οχήματα κατηγορίας Euro 6 που εκπέμπουν κάτω από 120 gr CO₂ (NEDC) για ταξινομημένα πριν το 2021 ή κάτω από 145 gr CO₂ (WLTP) για ταξινομημένα από το 2021 και μετά.

Σημειώνεται ότι οι εκπομπές CO₂ δεν σχετίζονται με το επίπεδο ρύπων Euro 6.

Για την έκδοση του ειδικού σήματος απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο TAXISnet, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή της εταιρείας στην οποία ανήκει το όχημα.

Το σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα του εγγράφου.