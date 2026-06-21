Αποτροπιασμό προκαλούν τα νέα στοιχεία όσον αφορά στον θάνατο της 45χρονης στα Χανιά της Κρήτης, τη δολοφονία της οποίας έχει ομολογήσει ο 43χρονος κρατούμενος, οποίος ενοικίαζε οίκημα από την άτυχη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, η 45χρονη είχε λευκή μονωτική ταινία στο στόμα και δεματικά στα χέρια και τα πόδια, γεγονός που δείχνει την σκληρότητα του δράστη.

Επίσης, όπως αναφέρει το Mega, στο σώμα της βρέθηκαν δύο μαχαιριές στην καρδιά. Το πτώμα της εντοπίστηκε θαμμένο σε χωράφι, με τον 43χρονο, μετά την ομολογία της πράξης του, να υποδεικνύει το ακριβές σημείο όπου την είχε βάλει.

Την Δευτέρα (22/06), αναμένεται να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση, στην οποία θα δοθούν απαντήσεις για το πώς ακριβώς έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 43χρονου, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σημειώνεται πως ο άνδρας είχε τραπεί σε φυγή, όταν οι αστυνομικοί είχαν πλησιάσει τα ίχνη του, αλλά βρέθηκε μέσα σε όχημα και συνελήφθη με κατηγορία περί ναρκωτικών.

Το βίντεο που προσπάθησε να εξαφανίσει

Μέσα στο σπίτι που νοίκιαζε βρέθηκαν κηλίδες αίματος, που αποδείχθηκε ότι ανήκαν στην 45χρονη, η εξαφάνιση της οποίας είχε δηλωθεί εδώ και μερικές μέρες από τον αδελφό της. Σημειώνεται πως το συγγενικό της πρόσωπο ήταν στο νοσοκομείο και άργησε αρκετά να κάνει τη δήλωση, γεγονός που έδωσε στον 43χρονο τον χρόνο να κρύψει στοιχεία.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στον δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία» ανέφερε και συμπλήρωσε πως υπήρχε και βίντεο από την ημέρα της εξαφάνισης, στο οποίο καταγράφεται η γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι, χωρίς, όμως, να φαίνεται να αποχωρεί.

Σύμφωνα με την ίδια, το συγκεκριμένο υλικό είχε διαγραφεί από τον δράστη και χρειάστηκε διαδικασία ανάκτησης από τις Αρχές.

Χανιά: «Τσακωθήκαμε και στη συνέχεια έγινε το κακό»

«Τσακωθήκαμε για το σπίτι και στη συνέχεια έγινε το κακό», φέρεται να έχει πει ο 43χρονος Σκοπιανός κατά την ομολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη φέρεται να επισκεπτόταν συχνά το σπίτι της για να επιθεωρεί την κατάστασή του.

Σημειώνεται πως οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει ακόμα και την περίπτωση να υπήρξε κάποιο ερωτικό κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της γυναίκας.