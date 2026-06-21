Χανιά: «Τσακωθήκαμε» υποστήριξε ο καθ' ομολογίαν δράστης - Με τραύματα σε θώρακα και κεφάλι η 45χρονη

Μετά από πολύωρες καταθέσεις, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να αποσπάσουν τόσο την ομολογία του 43χρονου που ερευνώνταν για τη δολοφονίας της 43χρονης στα Χανιά, καθώς και το ακριβές σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της.

«Εδώ τον έβλεπα. Όταν είδα ότι τον συνέλαβαν, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν σε αυτόν», δηλώνει χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ κάτοικος της περιοχής, που γνώριζε κατά μέρος τη δραστηριότητα του 43χρονου.

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Στο επόμενο στάδιο, βρίσκεται στο επίκεντρο το ακριβές κίνητρο του δράστη, το οποίο μπορεί να καθορίσει τη βαρύτητα της δικογραφίας εναντίον του. Ο ίδιος υποστηρίζει πως η δολοφονία ακολούθησε έντονο καβγά.

Χανιά: «Τσακωθήκαμε και στη συνέχεια έγινε το κακό»

«Τσακωθήκαμε για το σπίτι και στη συνέχεια έγινε το κακό», φέρεται να έχει πει ο 43χρονος Σκοπιανός.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η 45χρονη, ιδιοκτήτρια του σπιτιού που ενοικίαζε ο άντρας, φέρεται να επισκεπτόταν τον χώρο συχνά για να επιθεωρεί την κατάστασή του.

Η σορός της φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο τόσο στον θώρακα όσο και στο κεφάλι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία και την κατάθεση του δράστη, αφού τη σκότωσε, φερόμενα έβαλε το πτώμα της σε πλαστική σακούλα, και τη μετέφερε έως το χωράφι, όπου και την έθαψε.

Χανιά: Η συστηματική «αποδόμηση» του 43χρονου δράστη

Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με την ίδια, έπαιξαν τα εργαστηριακά ευρήματα, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα ταυτοποιήθηκαν ίχνη αίματος της 45χρονης μέσα στο σπίτι αλλά και στο όχημα του 43χρονου.

«Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στον δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι υπήρχε και βιντεοληπτικό υλικό από την ημέρα της εξαφάνισης, στο οποίο καταγράφεται η γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι χωρίς να φαίνεται να αποχωρεί.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, το συγκεκριμένο υλικό είχε διαγραφεί και χρειάστηκε διαδικασία ανάκτησης από τις Αρχές.

Χανιά: Ενδεχόμενο για ερωτικό κίνητρο

Όπως είπε, το σύνολο των στοιχείων οδήγησε τον 43χρονο, στον οποίο νοίκιαζε χώρο η γυναίκα, να αντιληφθεί ότι η ομολογία αποτελούσε μονόδρομο. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν από νωρίς σε συγκεκριμένη περιοχή και τελικά η σορός της 45χρονης εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο που είχαν εστιάσει οι αστυνομικοί.

Αναφερόμενη στους ισχυρισμούς του 43χρονου Σκοπιανού, σημείωσε ότι ο ίδιος υποστηρίζει πως προηγήθηκε διαπληκτισμός με το θύμα, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης.

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Εκτιμούν ότι τα πραγματικά κίνητρα της δολοφονίας ενδέχεται να είναι ερωτικής φύσης. Εξετάζεται τόσο το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ τους, όσο και το σενάριο ο 43χρονος να επιτέθηκε στη γυναίκα όταν εκείνη βρέθηκε στο σπίτι.