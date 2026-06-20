Εξαφάνιση 45χρονης στην Κρήτη: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 43χρονος - Πώς δικαιολογεί τη φυγή του

Περί τις 13:00 πέρασε την πόρτα του εισαγγελέα ο 43χρονος ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης στην Κρήτη. Ο άνδρας έχει συλληφθεί για κατηγορίες σχετικά με ναρκωτικά και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την υπόθεση της αγνοούμενης.

Συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών της ΟΠΚΕ και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελικό λειτουργό, μετά τη σύλληψή του το βράδυ της Παρασκευής (19/06) στην περιοχή της Αγυιάς.

Ο 43χρονος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για καλλιέργεια και κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, Γιάννη Τροικίλη, οι κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί αφορούν αποκλειστικά τα δενδρύλλια κάνναβης και είναι σε βαθμό κακουργήματος. Για την υπόθεση αυτή ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη (23/06), σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται πως στο σπίτι του άνδρα, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, που αποδείχθηκε ότι ανήκουν στην αγνοούμενη. Πλέον, αναμένεται η έκδοση εντάλματος και για την εξαφάνιση.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση και από την έρευνα στο αυτοκίνητό του, που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο, προκύπτουν στοιχεία για την υπόθεση.

Επιχειρώντας να εξηγήσει τους λόγους που έφυγε βιαστικά από το οίκημά του, δήλωσε πως δεχόταν απειλές από το περιβάλλον της γυναίκας. Ενέπλεξε και τον αδελφό της 45χρονης, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, του είπε να μην μιλάει για τη σχέση που είχε με την αδελφή του.