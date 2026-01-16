«Δεν ήταν μεθυσμένη, ήταν η κακιά στιγμή» - Tι δήλωσε η μητέρα της οδηγού που τράκαρε 15 οχήματα

Σοκάρουν τα λόγια της μητέρας της 24χρονης οδηγού που τράκαρε 15 αυτοκίνητα, ένα περίπτερο και ένα κατάστημα λίγο πριν τις 05.00 σήμερα, Παρασκευή στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Παπάφη στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η νεαρή οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Παρά τα συμπεράσματα της αστυνομίας, η μητέρα της νεαρής κοπέλας, μιλώντας στην εκπομπή «Live.News», αρνήθηκε ότι η κόρη της είχε καταναλώσει αλκοόλ, υποστηρίζοντας ότι «ήταν η κακιά στιγμή».

«Η κόρη μου δεν ήταν μεθυσμένη όπως λένε, είχε πιεί ποσότητα ίση με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή», είπε χαρακτηριστικά η ίδια.

Στη συνέχεια αποκάλυψε τι ισχυρίστηκε η κόρη της για τον λόγο που προσέκρουσε πάνω στα 15 οχήματα: «Η κόρη μου ισχυρίζεται ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Αυτό θα φανεί και από την πραγματογνωμοσύνη.

«Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η κόρη μου και οι φίλες της τρόμαξαν πολύ, όμως ευτυχώς όλες είναι εντάξει»