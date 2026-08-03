Δεν κάνουν όλοι τρεις μήνες διακοπές στο χωριό: Η χώρα με τις συντομότερες σχολικές διακοπές στην ΕΕ

Για κάποιο λόγο έχει βγει προς τα έξω, ότι τα σχολεία στην Ελλάδα είναι κλειστά για τις περισσότερες ημέρες του χρόνου συγκριτικά με την Ευρώπη. Ωστόσο, η χώρα μας, δεν έχει την πρωτιά.

Βέβαια για να μην είμαστε άδικοι, τουλάχιστον έχουμε αυτό το «τρεις μήνες διακοπές στο χωριό με την γιαγιά και τον παππού», τη στιγμή που βορειότερες χώρες κάνουν διακοπές μόλις... έξι εβδομάδες.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι, το πότε και πόσο θα κλείσουν τα σχολεία δεν είναι σε όλες τις χώρες σταθερό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, πολλές είναι οι χώρες που δεν έχουν μια de facto ημερομνηία έναρξης της σχολικής χρονιάς. Για παράδειγμα, στην Ολλανδία και την Αυστρία είναι διαφορετικές οι ημερομηνίες και μάλιστα όχι κοινές για κάθε περιοχή. Στο Βέλγιο, η κάθε κοινότητα επίσης ορίζει την δική της ημερομηνία έναρξης. Στη Γερμανία, η Μόνιμη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού των Länder συμφώνησε σε ένα σύστημα εκ περιτροπής για τις σχολικές διακοπές μεταξύ των μέσων Ιουνίου και των μέσων Σεπτεμβρίου. Γενικότερα η Ευρώπη, φαίνεται να παρουσιάζει την ευρύτερη εσωτερική διακύμανση από οποιαδήποτε άλλη περιοχή.

Πολλές εξίσου είναι οι χώρες που έχουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Σχολεία: Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες διακοπές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, Ιταλία, κατακτά την πρώτη θέση με 14 εβδομάδες διακοπών. Ακολουθεί η Μάλτα, η Λεττονία και η Κύπρος με 13 εβδομάδες.

Στην Ελλάδα, οι καλοκαιρινές διακοπές για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου διαρκούν περίπου 12 εβδομάδες.

Η ακριβής διάρκεια των διακοπών διαμορφώνεται ανάλογα με τη λήξη των εξετάσεων και την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο, ειδικότερα στη Γ Λυκείου όπου εμπλέκονται και οι Πανελλήνιες εξετάσεις.

Αντίστοιχα, η Κροατία, η Λιθουανία και η Εσθονία έχουν περίπου 12 εβδομάδες, όπως η χώρα μας.

Πολύ χαμηλά φαίνεται να είναι η Αυστρία, η Σλοβακία η Πολωνία και η Τσεχία με μόλις 9 μέρες διακοπών. Ενώ πολύ στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται η Δανία, η Ολλανδία και η Γερμανία, με μόλις έξι εβδομάδες διακοπών.