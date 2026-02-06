«Δεν νιώθω ασφαλής όταν το Λιμενικό δολοφονεί»: Οργισμένοι Έλληνες πολίτες για το ναυάγιο στη Χίο

Το ναυάγιο στη Χίο, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με λέμβο μεταναστών, έχει προκαλέσει βαθύ προβληματισμό στους πολίτες της χώρας, οι οποίοι ζητούν επιτακτικά φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης.



Η Χριστίνα, 29 ετών, μιλώντας στο Orange Press Agency, εκφράζει μια συσσωρευμένη αγανάκτηση για τη διαχείριση των συνόρων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Έχω βαρεθεί να ακούω για ανθρώπους που χάνονται στις θάλασσές μας, σε μια υποτιθέμενη προσπάθεια για να είμαστε εμείς ασφαλείς». Η ίδια προσθέτει, με σκληρά λόγια, πως «δεν νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια όταν το ελληνικό Λιμενικό δολοφονεί», καταγγέλλοντας την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής που βιώνουν τόσο οι ντόπιοι όσο και όσοι προσπαθούν να διαφύγουν από συνθήκες πολέμου. Σύμφωνα με την ίδια, «το ίδιο το κράτος είναι που πνίγει τους ανθρώπους αυτούς».

Ναυάγιο στη Χίο: «Πάγια τακτική οι επαναπροωθήσεις»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος κάνει λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο συμβάν, σημειώνοντας ότι «σχετικά με αυτό που συνέβη στη Χίο, το έγκλημα, είναι μια παγιωμένη τακτική του Λιμενικού».

Επισημαίνει πως, ενώ παλαιότερα υπήρχε άρνηση για τις επαναπροωθήσεις, η κυβέρνηση «πλέον έχει περάσει στο στάδιο του να τις υπερασπίζεται ανοιχτά».

Υπενθυμίζει μάλιστα παλαιότερες απόψεις υπουργού, σύμφωνα με τις οποίες «δεν γίνεται να προστατεύουμε τα σύνορα... χωρίς νεκρούς», και τονίζει πως πρόκειται για παράνομες πράξεις όπου «συντελούνται σωρεία αδικημάτων, εγκλημάτων» υπό το πρόσχημα της ασφάλειας.



Ένας άλλος άνδρας, ο Γιώργος, εστιάζει στα κενά της επίσημης ενημέρωσης, δηλώνοντας πως «με τρομάζει γενικότερα αυτό σαν συνθήκη».

Στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι «η κάμερα του Λιμενικού σταμάτησε να λειτουργεί κάπως», κάτι που, όπως υποστηρίζει, «από μόνο του θα έπρεπε να έχει κάποια ποινική ευθύνη» αφού δεν επιτρέπει να γνωρίζουμε «αν πρόκειται περί συγκάλυψης ή όχι». Κλείνοντας επισημαίνει πως «δεν γίνεται να διώκουμε τις πονεμένες ψυχές του κόσμου».



Τέλος, μια πολίτης συνδέει το ναυάγιο με μια συνολικότερη κρίση αξιών, αναφέροντας πως «δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό» αλλά «κάθε περιστατικό το οποίο για χάρη της ασφάλειας η ανθρώπινη ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο».

Χαρακτηρίζει την ακολουθούμενη πολιτική ως «πολύ λάθος γραμμή» και εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την τύχη της δημοκρατίας, λέγοντας πως «βρίσκεται λίγο σε μια αμφισβήτηση» και αποτελεί πλέον μια «συνθήκη η οποία μάλλον έχει χαθεί».