«Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε»: Έκλεισαν την Εθνική Οδό Χαλκίδας - Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (09/11) στην εθνική οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, λίγο μετά την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, στο ρεύμα προς Σχηματάρι.

Σύμφωνα με καταγγελίες οδηγών στο evima.gr, περισσότερα από 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στο σημείο, κλείνοντας το δρόμο προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας με τα αυτοκίνητά τους.

«Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Έκλεισαν την εθνική για να κάνουν κόντρες», δήλωσε αγανακτισμένος οδηγός που βρέθηκε στο σημείο.

Μετά το τέλος των «κοντρών», οι συγκεντρωμένοι άνοιξαν εκ νέου το δρόμο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να αποκατασταθεί λίγη ώρα αργότερα.

Οι αρχές έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό και αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες παρεμποδίστηκε η κυκλοφορία σε κεντρική οδική αρτηρία.